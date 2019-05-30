بعد زيارة وفد فتح: نائب اشتية يصل غزة

وصل نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، زياد أبو عمرو، إلى قطاع غزة بعد ظهر اليوم الخميس، عبر معبر بيت حانون "إيرز" قادما من رام الله.

وأكدت هيئة الإعلام في المعبر أنها الزيارة الأولى لـ أبو عمرو بعد تشكيل الحكومة بالسلطة الفلسطينية، محمد اشتية، قبل نحو شهرين.

ووصل عدد من قيادات فتح إلى غزة، أمس الأربعاء، بينهم عضوي اللجنة المركزية روحي فتوح، واللواء إسماعيل جبر. وتعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ العام الماضي.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، إن الزيارة اعتيادية، كزيارة أي محافظة في الوطن.

وأضاف أنه قد يكون خلال الزيارة لقاء مع أبناء الحركة في القطاع، ومع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وفعاليات المجتمع المدني.

وأكد رئيس الوزراء، محمد اشتية، أن استعادة الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة هي أهم أولوياته، وشدد اشتية على أن القيادة الفلسطينية والحكومة، جاهزة للذهاب لانتخابات عامة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جانبه، كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، سهيل الهندي، أن مصر جددت مؤخرا جهودها في إطار المصالحة الفلسطينية"، معربا عن آماله أن تحدث تلك الجهود "اختراقا حقيقيا في الملف".

وأضاف الهندي: "نأمل أن تحدث الجهود المصرية اختراقا في هذا الملف قريبا، وأن تنزل حركة فتح عن الشجرة، وأن نحدث نقلة نوعية في هذا الموضوع في الشهور القادمة".