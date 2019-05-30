تشريد أهالي "الحديدية" وهدم منشآت سكنية وزراعية بالأغوار

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ملاحقة السكان البدو في الأغوار الشمالية، وهدمت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، خمس منشآت في الحديدية في الأغوار الشمالية بعد ساعات من عملية هدم مماثلة في الرأس الأحمر.

كما هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس، منشآت سكنية زراعية ومخزن أعلاف وحظيرة مواشي.

وقال الناشط الحقوقي عارف إن قوات الاحتلال داهمت منطقة الرأس الأحمر، وهدمت خيمتين سكنيتين ومخزن أعلاف وحظيرة مواشي، تعود للمواطن جهاد بني عودة.

وقال منسق ملف الأغوار في محافظة طوباس عمر فقها، إن قوات الاحتلال هدمت خيمتين سكنيتين، وثلاثة بركسات لتربية الماشية، تعود للمواطن ناجح علي كعابنة، واستولى على ركام المنشآت بعد الانتهاء من الهدم لمنع الاستفادة منها في إعادة البناء.

يذكر أن خربة الحديدية تعتبر جزء من قرية المالح والمضارب البدوية وهي تقع إلى الشرق من مدينة طوباس على بعد 33كم منها.

ويقطن خربة الحديدية 183 نسمة، يعتمدون في معيشتهم على الزراعة ورعي الأغنام. وتعود أصول أهالي تجمع الحديدية من عائلة بشارات وبني عودة، وتقيم هذه العائلات في أراضيهم بهدف الزراعة وتربية المواشي.

وتتبع أراضيهم لبلدة طمون وطوباس منذ القدم، وكانت الحديدية قد تعرضت لعملية هدم واسعة أكثر من مرة خلال الأعوام الخمس الماضية.