  2. فلسطينيات
  3. أخبار

جموع الفلسطينيين تزحف لأداء الجمعة اليتيمة وليلة القدر بالأقصى

تاريخ النشر: 31/05/2019 - 09:58

جموع الفلسطينيين تزحف لأداء الجمعة اليتيمة وليلة القدر بالأقصى
صلاة التراويح بالأقصى، الليلة الماضية
عرب ٤٨

أنهت دائرة الأوقاف الإسلامية واللجان المساندة ولجان الحارات والأحياء داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة، كافة الاستعدادات الضخمة لاستقبال عشرات الآلاف من المصلين في الجمعة اليتيمة وليلة السابع والعشرين من رمضان (ليلة القدر)، في الوقت الذي شرعت فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ الليلة الماضية بنشر تعزيزاتها العسكرية في المدينة المقدسة وعلى الحواجز العسكرية على المداخل الرئيسية لمدينة القدس، وعلى طول مقاطع جدار الضم والتوسع العنصري، ووسط المدينة ومحيط البلدة القديمة.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم، الجمعة، القيود على دخول المواطنين الفلسطينيين إلى القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، لأداء الصلاة في الجمعة الأخيرة 'الجمعة اليتيمة' من شهر رمضان الفضيل.

وذكرت مصادر فلسطينية إن عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية قد توجهوا منذ الصباح الباكر إلى حواجز الاحتلال العسكرية في محاولة للدخول للأقصى لأداء الصلاة فيه، فيما توجهت جموع الفلسطينيين من القدس وضواحيها وأراضي الـ48، من الجليل والمثلث والنقب والساحل لقضاء يوم الجمعة الأخير من رمضان في القدس وأداء صلاة الجمعة بالأقصى.

وكان أكثر من 100 ألف مُصل قد أدوا صلاتي العشاء والتراويح، فيما أدى عشرات الآلاف صلاة الفجر، اليوم، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#القدس
#الأقصى
#قبة الصخرة
#الجمعة اليتيمة
#الجمعة الرابعة
#ليلة القدر

جموع الفلسطينيين تزحف لأداء الجمعة اليتيمة وليلة القدر بالأقصى

جموع الفلسطينيين تزحف لأداء الجمعة اليتيمة وليلة القدر بالأقصى

جموع الفلسطينيين تزحف لأداء الجمعة اليتيمة وليلة القدر بالأقصى

جموع الفلسطينيين تزحف لأداء الجمعة اليتيمة وليلة القدر بالأقصى

جموع الفلسطينيين تزحف لأداء الجمعة اليتيمة وليلة القدر بالأقصى

جموع الفلسطينيين تزحف لأداء الجمعة اليتيمة وليلة القدر بالأقصى

جموع الفلسطينيين تزحف لأداء الجمعة اليتيمة وليلة القدر بالأقصى

جموع الفلسطينيين تزحف لأداء الجمعة اليتيمة وليلة القدر بالأقصى

جموع الفلسطينيين تزحف لأداء الجمعة اليتيمة وليلة القدر بالأقصى

جموع الفلسطينيين تزحف لأداء الجمعة اليتيمة وليلة القدر بالأقصى

جموع الفلسطينيين تزحف لأداء الجمعة اليتيمة وليلة القدر بالأقصى

جموع الفلسطينيين تزحف لأداء الجمعة اليتيمة وليلة القدر بالأقصى

جموع الفلسطينيين تزحف لأداء الجمعة اليتيمة وليلة القدر بالأقصى

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شهيدان بالقدس وبيت لحم ومواجهات في الضفة
شهيدان بالقدس وبيت لحم ومواجهات في الضفة

2019-05-31

"صفقة القرن": السنوار يدعو البحرينيين للاحتجاج على ورشة المنامة
"صفقة القرن": السنوار يدعو البحرينيين للاحتجاج على ورشة المنامة

2019-05-30

"سرايا القدس" تُوثق "أول استهداف لآلية إسرائيلية بطائرة مسيّرة"
"سرايا القدس" تُوثق "أول استهداف لآلية إسرائيلية بطائرة مسيّرة"

2019-05-30

الأكثر قراءة

عكا: مقتل حسني رباعي بجريمة إطلاق نار

عكا: مقتل حسني رباعي بجريمة إطلاق نار

2019-05-30
الكنيست تحلّ نفسها: انتخابات جديدة في أيلول

الكنيست تحلّ نفسها: انتخابات جديدة في أيلول

2019-05-30
ريال مدريد: 8 لاعبين مقابل نيمار

ريال مدريد: 8 لاعبين مقابل نيمار

2019-05-30
مصرع امرأة وإصابة آخرين في حادث طرق قرب طمرة

مصرع امرأة وإصابة آخرين في حادث طرق قرب طمرة

2019-05-30
دعوات لإلغاء التناوب بين غانتس ولبيد لضم الحريديين لحكومة مقبلة

دعوات لإلغاء التناوب بين غانتس ولبيد لضم الحريديين لحكومة مقبلة

2019-05-30