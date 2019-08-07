  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الخليل: إنقاذ طفل تعرض للتنكيل والاحتجاز لـ5 سنوات

تاريخ النشر: 07/08/2019 - 00:16

الخليل: إنقاذ طفل تعرض للتنكيل والاحتجاز لـ5 سنوات
(أرشيفية للتوضيح)
عرب ٤٨

تمكنت وحدة حماية الأسرة والأحداث في شرطة محافظة الخليل اليوم الثلاثاء، من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 16 عاما تعرض للضرب والتعذيب والاحتجاز مدة خمس سنوات من قبل والده في الخليل.

وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إنه بناء على معلومات وردت لوحدة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة تتعلق بوجود طفل محتجز داخل مخزن في الخليل، استصدرت الشرطة أمر تفتيش من النيابة العامة للبحث عنه وإنقاذه. 

وبدت علامات الضرب والتعذيب ظاهرة على الطفل، كما أن مكان احتجازه لا تتوافر فيه أدنى مقومات العيش الآدمي، ومليء بالقاذورات والأوساخ وتفوح منه الروائح الكريهة.

من المكان الذي  احتُجِز فيه الطفل

وبحسب ما أفاد به الطفل فإنه بقي محتجزا داخل هذا المخزن خمس سنوات تعرض خلالها بشكل مستمر لأبشع أنواع الضرب والتعذيب من قبل والده.

وأكد ارزيقات ،أنه تم التواصل مع مديرية الشؤون الاجتماعية وجلب الطفل إلى وحدة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة وعرضه على الخدمات الطبية العسكرية، والمباشرة في تقديم العناية والرعاية الصحية له.

وتمكنت وحدة حماية الأسرة والأحداث من القبض على والده وتوقيفه لاستكمال الإجراءات القانونية.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#محافظة الخليل
#طفل محتجز

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تعنت إدارة "عوفر" يفشل الحوار مع الأسرى
تعنت إدارة "عوفر" يفشل الحوار مع الأسرى

2019-08-06

لبنان: مظاهرة لفلسطينيين أمام السفارة الكندية لفتح باب الهجرة
لبنان: مظاهرة لفلسطينيين أمام السفارة الكندية لفتح باب الهجرة

2019-08-06

الاحتلال يصادق على مخططات بناء 2304 وحدات سكنية استيطانية
الاحتلال يصادق على مخططات بناء 2304 وحدات سكنية استيطانية

2019-08-06

الأكثر قراءة

سعاد الشمري على التلفزيون الإسرائيلي: بن سلمان رسولٌ منقذ

سعاد الشمري على التلفزيون الإسرائيلي: بن سلمان رسولٌ منقذ

2019-08-06
مليون و600 ألف شيكل غرامة على أهالي العراقيب

مليون و600 ألف شيكل غرامة على أهالي العراقيب

2019-08-06
الرملة: قتيل في جريمة إطلاق نار

الرملة: قتيل في جريمة إطلاق نار

2019-08-06
موقع: بن سلمان منح ممثلة أميركية بطاقة ائتمان وطائرته

موقع: بن سلمان منح ممثلة أميركية بطاقة ائتمان وطائرته

2019-08-06
الاستثمارات الصينية تضع إسرائيل على عتبة التصادم مع واشنطن

الاستثمارات الصينية تضع إسرائيل على عتبة التصادم مع واشنطن

2019-08-06