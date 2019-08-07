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شرطة الاحتلال تعتدي على حارس للأقصى وتقتاده للتحقيق

تاريخ النشر: 07/08/2019 - 11:58

شرطة الاحتلال تعتدي على حارس للأقصى وتقتاده للتحقيق
مهند إدريس بعد الاعتداء عليه، اليوم
عرب ٤٨

اعتدت عناصر من شرطة الاحتلال على حارس المسجد الأقصى المبارك، مهند إدريس، عند مصلى باب الرحمة في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت إدريس واقتادته إلى أحد مراكزها خارج المسجد الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت قبل ذلك الناشط المقدسي نظام أبو رموز من داخل مصلى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى، واقتادته إلى أحد مراكزها في المدينة المقدسة للتحقيق معه.

وجاء في بيان صادر عن حراس الأقصى اليوم أنه "مع اقتراب 'ذكرى خراب الهيكل' وموافقتها ليوم عيد الأضحى المبارك، تصعيد صهيوني تجاه حراس الأقصى، حيث قامت قوات الاحتلال الصهيونية بالاعتداء على حارس المسجد الأقصى المبارك، مهند إدريس، واعتقاله بشكل وحشي داخل الأقصى".

يذكر أن مستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى بحراسة من الجنود الإسرائيليين وذلك عبر باب المغاربة، اليوم.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#القدس
#الأقصى
#مهند إدريس
#الاحتلال الإسرائيلي

شرطة الاحتلال تعتدي على حارس للأقصى وتقتاده للتحقيق

من عرب 48

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