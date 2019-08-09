ردا على الاحتلال: صلاة العيد موحدة وجامعة بالمسجد الأقصى

أعلنت الهيئات الإسلامية في القدس المحتلة، فجر اليوم الجمعة، إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك موحدة وجامعة في المسجد الأقصى المبارك، ردا على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع صلاة العيد فيه.

وقررت الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية ودار الإفتاء بالقدس، فيٍ بيان أصدرته فجر اليوم، إغلاق مساجد مدينة القدس أول أيام عيد الأضحى الذي يحل بعد غد الأحد، لتقام صلاة العيد جامعة في الأقصى، وذلك ردا على قرار منع المصلين من إقامة صلاة العيد وإعلان شرطة الاحتلال أنها ستجري "تقييما" للوضع في الأقصى مع ساعات الصباح الأولى يوم العيد لتقرر بناء عليه فتح المسجد للاقتحامات والتدنيس من قطعان المستوطنين.

قبة الصخرة المشرفة بالقدس المحتلة

وطالبت الهيئة أئمة المساجد بإعلان هذا القرار في خطب الجمعة، اليوم.

وجاء في البيان المشترك للهيئات الدينية: "إن عيدنا رباط، وأهالي بيت المقدس وأكنافه سوف يقفون على قلب رجل واحد أمام أطماع قطعان المستوطنين".

وتعهدت الهيئات أن تقف "صفا واحدا ضد فرض أي تقسيم مكاني أو زماني للمسجد الأقصى".

ودعت جميع الفلسطينيين إلى "ضرورة الزحف أول أيام عيد الأضحى نحو القدس".

كما أكدت الهيئات الإسلامية "جواز تأجيل ذبح الأضاحي لليوم الثاني من عيد الأضحى حتى نعمر الأقصى في أول أيام العيد".

وختم البيان: "لنكن يدا واحدة في وجه كل قرار ظالم".

ويأتي هذا الموقف بعدما طالبت جماعات ومنظمات "الهيكل المزعوم" حكومة الاحتلال، السماح لليهود باقتحام الأقصى خلال عيد الأضحى حتى وإن كان يوم عيد للمسلمين، وزيادة أوقات الاقتحامات، حتى تشمل كل ساعات الصباح والظهر، ولم تكتف بذلك، بل طالبت بـ"إغلاق الأقصى طوال اليوم الأول للعيد في وجه المسلمين وفتحه لليهود طوال اليوم".