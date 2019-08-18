انتشال جثامين 3 شهداء وجريح جراء القصف شمال قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الأحد، عن انتشال جثامين 3 شهداء قتلوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، شمال قطاع غزة. وتجري وزارة الصحة فحصا لجثامين الشهداء للتعرف على هوياتهم.

وتمكنت الطواقم الطبية الفلسطينية من انتشال جثامين ثلاثة شهداء وجريح رابع وصفت حالته بالخطيرة جدا، جراء القصف الإسرائيلي الليلة شمال بيت لاهيا، حيث تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب إن جثث 3 شهداء وصلت مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى مصاب رابع.

ووفقا لوزارة الصحة في غزة، فإن الشهداء الثلاثة الذي قتلوا بغارات الاحتلال وتم نقلهم من منطقة أبو سمرة شمال بيت لاهيا إلى المستشفى هم: محمد سمير ترامسي (21 عاما)، ومحمود عادل الولايده (22 عاما) ومحمد أبو ناموس (23 عاما).

وشن الطيران الحربي للاحتلال، غارات شمال قطاع غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال مرصدا للمقاومة وقصفت أرضا زراعية شرق بيت لاهيا شمال القطاع.

وسمحت قوات الاحتلال بعد مماطلة لعدة ساعات لسيارات الإسعاف الفلسطينية الدخول إلى المنطقة التي تعرضت للقصف والتوغل من قبل قوات الاحتلال التي أعلنت عن قتل خمسة فلسطينيين عند السياج الأمني.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن قوات الجيش رصدت عددا من الأشخاص بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة، وأن مروحية حربية ودبابة أطلقت باتجاههم النار.

وأعلنت سلطات الاحتلال، مساء السبت، أن القبة الحديدية اعترضت قذيفتين من أصل ثلاثة قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه تجمعات "غلاف غزة". وزعم الجيش أن 3 قذائف صاروخية أطلقت من غزة اعترضت القبة الحديدية اثنين منها.