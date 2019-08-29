  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي وينصب كاميرات مراقبة ببيت جالا

تاريخ النشر: 29/08/2019 - 11:24

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي وينصب كاميرات مراقبة ببيت جالا
إغلاق البوابات المؤدية للحرم الإبراهيمي (وفا)
عرب ٤٨

أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، أبواب الحرم الإبراهيمي بالخليل أمام الفلسطينيين بحجة الأعياد اليهودية، فيما قام بنصب كاميرات مراقبة في بلدة بيت جالا.

 واستنفر جيش الاحتلال قواته التي قامت بإغلاق كافة الحواجز العسكرية، والبوابات الإلكترونية المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي، ومنعت المواطنين وسكان المنطقة من اجتيازها للوصول إلى المسجد لأداء الصلاة أو زيارته.

 كما منعت قوات الاحتلال من المواطنين الوصول إلى منازلهم الواقعة في ساحات المسجد الخارجية، على أن يستمر الإغلاق حتى تمام العاشرة مساء، بذريعة السماح للمستوطنين بالاحتفال بالأعياد اليهودية.

وقال مدير العلاقات العامة في مديرية أوقاف الخليل رائد مسودة، إن قوات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين، وسمحت للمستوطنين باستباحته بالكامل. وأضاف أن المستوطنين نصبوا خياما في الساحات الخارجية للحرم الإبراهيمي.

وفي سياق التضييق على الفلسطينيين في الضفة الغربية، نصبت قوات الاحتلال، كاميرات مراقبة في مدينة بيت جالا غرب مدينة بيت لحم.

ووفقا لمواطنين، تم نصب كاميرات مراقبة في شارعي الجمعية العربية وكريمزان القريبين من المدخل الغربي لبيت جالا.

كما جرفت آليات عسكرية للاحتلال صباح اليوم الخميس، أراضي في منطقة المخرور  في محافظة بيت لحم، لشق نفق تحت الأرض على غرار آخر يوصل بين القدس ومجمع مستوطنة "غوش عتصيون" بمسافة تصل قرابة الكيلو متر، وذلك في إطار توسيع الشارع الالتفافي رقم "60".

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لـ"وفا"، بأن أعمال التجريف ستسلب العشرات من الدونمات من أراضي المواطنين في بيت جالا، وذلك في ظل الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تتعرض لها المنطقة، وآخرها كانت قبل ثلاثة أيام بهدم مطعم ومنزل للمواطن رمزي قيسية.

 


#الخليل
#بيت جالا
#الحرم الإبراهيمي
#الأعياد اليهودية
#إغلاق
#تجريف
#كاميرات مراقبة

حوارات

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا بالضفة
الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا بالضفة

2019-08-29

بين التطرف والاحتلال: التحقيق بتفجيري غزة مستمر
بين التطرف والاحتلال: التحقيق بتفجيري غزة مستمر

2019-08-29

الاحتلال زاد من وتيرة الاستيطان في القدس منذ فوز ترامب
الاحتلال زاد من وتيرة الاستيطان في القدس منذ فوز ترامب

2019-08-28

الأكثر قراءة

انفجاران في غزة: ثلاثة شهداء من الشرطة

انفجاران في غزة: ثلاثة شهداء من الشرطة

2019-08-28
تهويل إسرائيلي من الحرب مقابل رد حزب الله المدروس

تهويل إسرائيلي من الحرب مقابل رد حزب الله المدروس

2019-08-28
الجيش اللبناني يطلق النار على طائرات إسرائيلية مُسيّرة

الجيش اللبناني يطلق النار على طائرات إسرائيلية مُسيّرة

2019-08-28
تكنولوجيا إسرائيلية للسيطرة على الطائرات المسيرة واستخلاص معلومات منها

تكنولوجيا إسرائيلية للسيطرة على الطائرات المسيرة واستخلاص معلومات منها

2019-08-28
انفجارا غزة: استنفار وترقب لنتائج التحقيق

انفجارا غزة: استنفار وترقب لنتائج التحقيق

2019-08-28