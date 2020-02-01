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قتيل وإصابتان جراء انفجار عرضي في غزة

تاريخ النشر: 01/02/2020 - 20:57

قتيل وإصابتان جراء انفجار عرضي في غزة
(توضيحية)
عرب ٤٨

قتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء انفجار عرضي وقع مساء اليوم السبت داخل منزل في حي الشيخ رضوان في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن مواطنا لقي مصرعه متأثرا بجروحه الحرجة، فيما أصيب اثنان أحدهما جروحه وصفت بالخطيرة نتيجة انفجار لم تعرف ماهيته، وقع في أحد المنازل في حي الشيخ رضوان.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن وفاة المواطن محمود محمد الأدغم، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، جرى نقلهما إلى مجمع الشفاء الطبي في غزة، لمتابعة حالتهما الصحية.

وقالت الشرطة إن الحدث نتج عن انفجار داخل منزل بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة في غزة العقيد أيمن البطنيجي، أن سبب الانفجار لا زال مجهولا.

وأشار البطنيجي إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحدث.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#قطاع غزة
#قتيل
#إصابات
#انفجار عرضي
#الشيخ رضوان

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