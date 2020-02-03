وأجمعت منظمة التحرير والفصائل فلسطينية، الإثنين، على رفض وإدانة اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في أوغندا، في وقت سابق، الإثنين، والذي تم، كما اتضح، دون علم الحكومة السودانية.

وأعلنت الحكومة السودانية، قبيل انتصاف ليل الإثنين، في بيان رسمي أنه "لم يتم إخطارنا أو التشاور معنا في مجلس الوزراء بشأن لقاء البرهان ونتنياهو بأوغندا".

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن اللقاء "طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وخروج صارخ عن مبادرة السلام العربية، في وقت تحاول فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو تصفية القضية الفلسطينية وضم القدس بالمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وضم أراضي دولة فلسطين المحتلة كما حدث في ضم الجولان العربي السوري المحتل".

وأكد أن عريقات "القضية الفلسطينية عربية بامتياز ولا يمكن لأحد أن يقايض مصالحه على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني". ودعا عريقات دول الاتحاد الأفريقي إلى "المحافظة على قرارات قممها وثوابتها السياسية تجاه الصراع الفلسطيني والإسرائيلي، والذي يستند إلى القانون الدولي والشرعية الدولية".

بدوره، قال الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، إن "هذه اللقاءات التطبيعية تشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه وعدوانه بحق شعبنا الفلسطيني وانتهاك حرمة مقدسات الأمة العربية والإسلامية".

وأضاف أن "الاحتلال هو الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي، ويمارس عدوانه على حقوق أمتنا التاريخية، لذا يجب وقف مسلسل التطبيع الذي يعتبر ضد مصالح شعوبنا العربية وأمنها القومي".

من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن "هذا الاجتماع لا يعبر أبدا عن الموقف الأصيل والمعروف للشعب السوداني الذي يعتبر من أكثر الشعوب مساندة وتأيدا للقضية الفلسطينية والمقاومة".

فيما قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن "اللقاء يضرب في الصميم مصالح الشعب السوداني، وموقفه الذي لم يتوقف عن دعم الشعب الفلسطيني، وانخراط الكثير من أبنائه في صفوف المقاومة الفلسطينية".

وأوضحت أن "ذلك يُظهر مدى الخنوع والتبعية لسياسات ومخططات معادية تستهدف المصالح العليا للأمة العربية، وتصفية القضية الفلسطينية والتطبيع العربي مع الكيان الصهيوني".

الحكومة السودانية: لم يتم التشاور معنا بشأن لقاء البرهان ونتنياهو

وأعلنت الحكومة السودانية أنه لم يتم إخطارها أو التشاور معها بشأن اللقاء الذي جمع البرهان بنتنياهو، وقال وزير الإعلام السوداني والمتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في بيان مقتضب: "تلقينا عبر وسائل الإعلام خبر لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي، البرهان، بنتنياهو، في عنتيبي بأوغندا".

وأضاف صالح: "لم يتم إخطارنا أو التشاور معنا في مجلس الوزراء بشأن هذا اللقاء"، وتابع "سننتظر التوضيحات بعد عود رئيس مجلس السيادة".