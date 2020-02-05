  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 19 فلسطينيا في مواجهات بالضفة

تاريخ النشر: 05/02/2020 - 15:53

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 19 فلسطينيا في مواجهات بالضفة
(وفا)
عرب ٤٨

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، 19 مواطنا من الضفة الغربية المحتلة، رافق ذلك مواجهات في عدة أنحاء، واعتداءات على المواطنين، وتخريب داخل المنازل.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن سبعة مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات وأنحاء في الخليل وهم: رئيس بلدية بيت كاحل، معين محمد زهور، وعلي عيسى عوض (30 عاما) وهو أسير سابق، وعبد الله عيسى أبو هاشم (19 عاما)، وأحمد يوسف حسن عقلم (17 عاما)، ومهدي إبراهيم أبو مارية (16 عاما)، وجهاد جميل أبو حماد، ومحمود فارس النتشة.

وأضاف أن خمسة مواطنين من عدة بلدات في جنين اعتقلهم الاحتلال وهم: عزمي إياد حسينية، ومحمود عرفات السعدي، ومحمد عصري فياض، وخليل محمد القرم، وبراء توفيق محمود وهو أسير سابق.

يُضاف إلى المعتقلين ثلاثة مواطنين من نابلس وهم: صلاح الدين دويكات، وساهر جبر حمايل، ومعن عواد وهو أسير سابق قضى سنوات، ومواطنين من محافظة قلقيلية وهما: عبد الهادي شبيطة (40 عاما)، ومحمود غناوي (35 عاما)، ومواطن آخر من بلدة قراوة بني حسان قضاء سلفيت وهو محمد محفوظ مرعي وهو أسير سابق، ومواطن من بلدة بير زيت وهو المواطن أحمد عبد الكريم قعد (33 عاما).

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت، أمس، كل من عبد الله عسيلة (16 عاما)، وحمزة الطويل (15 عاما)، وشادي أبو سنينة من القدس، ومواطن آخر من جنين وهو أيمن محمد زيدان (24 عاما)، والفتى محمد الأسعد (16 عاما) قرب بلدة كفل حارس، قضاء سلفيت.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#اعتقالات
#الضفة الغربية
#مواجهات
#الاحتلال

حوارات

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها
شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها

2020-01-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يقلّص مساحة الصيد في غزة
الاحتلال يقلّص مساحة الصيد في غزة

2020-02-05

الخليل: استشهاد الفتى محمد الحداد برصاص الاحتلال
الخليل: استشهاد الفتى محمد الحداد برصاص الاحتلال

2020-02-05

كتائب القسام: إصابة الأسرى الإسرائيليين بقصف الاحتلال في 2019
كتائب القسام: إصابة الأسرى الإسرائيليين بقصف الاحتلال في 2019

2020-02-05

الأكثر قراءة

نتنياهو طالب إدارة ترامب بنقل المثلث للدولة الفلسطينية

نتنياهو طالب إدارة ترامب بنقل المثلث للدولة الفلسطينية

2020-02-04
الاتحاد الأوروبي يعارض

الاتحاد الأوروبي يعارض "صفقة القرن": لن تمر بهدوء

2020-02-04
تضييق على العرب في

تضييق على العرب في "نوف هجليل"

2020-02-04
رسالة الأسير وليد دقة: تصور لإسقاط

رسالة الأسير وليد دقة: تصور لإسقاط "صفقة القرن"

2020-02-04
مسؤول سوداني: الإمارات نسقت اللقاء بين نتنياهو والبرهان

مسؤول سوداني: الإمارات نسقت اللقاء بين نتنياهو والبرهان

2020-02-04