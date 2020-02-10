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طيران الاحتلال يقصف موقعا لحماس في خان يونس

تاريخ النشر: 10/02/2020 - 06:26

طيران الاحتلال يقصف موقعا لحماس في خان يونس
دمار خلفه قصف الاحتلال في مخيم الشاطئ في غزة، الخميس الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨

أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي على موقع تابع لحركة حماس في قطاع غزة، قبيل فجر اليوم الإثنين. وأفادت تقارير محلية بأن الغارات كانت متتالية واستهدفت موقعا لكتائب القسام، الذراع العسكري لحماس، في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ولم يتسبب قصف الاحتلال بوقوع إصابات.

وادعى جيش الاحتلال أن هذه الغارات جاءت بعد ساعات من إعلانه عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه النقب الغربي.

وحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن القذيفة الصاروخية سقطت في منطقة مفتوحة في "شاعر هنيغف"، من دون التسبب بإصابات أو خسائر.

ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#قطاع غزة
#خان يونس
#الاحتلال الإسرائيلي
#حماس

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