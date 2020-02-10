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فلسطين تتوجه للمحكمة الدولية لمقاضاة الاحتلال على منع تصدير منتجاتها الزراعية

تاريخ النشر: 10/02/2020 - 19:43

فلسطين تتوجه للمحكمة الدولية لمقاضاة الاحتلال على منع تصدير منتجاتها الزراعية
(أ ب أ)
عرب ٤٨ ووكالات

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أنها تتجه إلى رفع قضايا أمام المحاكم الدولية ضد قرار إسرائيل منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق العربية والعالمية.

وقالت الحكومة، في بيان عقب جلستها الأسبوعية بمدينة رام الله، إنها اتخذت سلسلة إجراءات لمواجهة القرار الإسرائيلي، من ضمنها توجيه رسائل إلى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، والتوجه لرفع قضايا أمام المحاكم الدولية، ضد القرار.

وأشارت إلى أنها أوعزت إلى سفراء فلسطين في العواصم العالمية لمخاطبة تلك العواصم لإدانة الإجراءات الإسرائيلية، وممارسة الضغط لوقفها.

وذكرت أنها "تتابع ما يترتب على هذا الإجراء (الإسرائيلي) غير القانوني من خسائر تلحق بالشركات الفلسطينية المصدرة".

والأحد، أعلن ما يسمى "منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة"، كميل أبو ركن، أن إسرائيل منعت اعتبارا من تاريخه، تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن، التي تعد المنفذ الوحيد لتصدير هذه المنتجات.

والأسبوع الماضي، قرر وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت، منع إدخال الخضار الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية. ودفع القرار الإسرائيلي، الحكومة الفلسطينية، لتبني قرار حظر إدخال 5 منتجات إسرائيلية إلى السوق الفلسطينية.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الحكومة الفلسطينية
#تصدير المنتجات الزراعية

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