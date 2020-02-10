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مقتل إمرأة على يد زوجها في غزة

تاريخ النشر: 10/02/2020 - 15:02

مقتل إمرأة على يد زوجها في غزة
(توضيحية)
عرب ٤٨

أعلن جهاز الشرطة التابع لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة مقتل امرأة في حي النصر بمدينة غزة، ظهر اليوم الإثنين.

وأكد المتحدث باسم الشرطة، أيمن البطنيجي، مقتل المرأة التي تبلغ من عمرها 25 عاما، مشيرًا إلى أن الشرطة باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، دون أي تفاصيل أخرى.

بدورها، أكدت عائلة شكشك في بيان لها، على مقتل ابنتها صفاء كمال أحمد شكشك على يد زوجها أحمد أكرم الفالح، بعد أن عادت إليه من أجل أن تبقى بجانب أطفالها الثلاثة.

وأوضح جيران القتيلة، وفقا لوسائل إعلام محلية، أن زوجها اعتاد تعنيفها وضربها بشكل شبه يومي، ما أدى إلى هروبها لبيت أهلها، وبعد تدخل الوساطات عادت إلى بيت الزوجية لأجل أطفالها الثلاثة.

جدير بالذكر أنه في الليلة الماضية سمع الجيران صراخ الزوجة وظنوا أنها تعرضت للضرب والتعنيف من زوجها كما في كل مرة، غير أن زوجها أقدم على قتلها شنقا.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#جريمة قتل
#غزة
#مواطنة
#على يد الزوج

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