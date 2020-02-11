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مواجهات في مدينة البيرة وإصابات برصاص الاحتلال المطاطي

تاريخ النشر: 11/02/2020 - 15:56

مواجهات في مدينة البيرة وإصابات برصاص الاحتلال المطاطي
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨

أصيب شاب فلسطيني اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال المطاطي، ما أدى إلى بتر إصبعه، وسط مواجهات اندلعت بين جيش الاحتلال الإسرائيلي، والشبان في مدينة البيرة.

وأُصيب آخرون بالاختناق والعيارات المطاطية، خلال المواجهات عند المدخل الشمالي للمدينة، المقابل لمستوطنة "بيت ايل" وسط الضفة الغربية المحتلة، بعد مهرجان حاشد رفضًا لـ"صفقة القرن".

وتوجه عشرات الشبان إلى محيط المستوطنة المذكورة عقب المسيرة التي شارك فيها الآلاف في رام الله، وأغلقوا الطرقات بعد إشعالهم للإطارات المطاطية، ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.

ودفعت قوات الاحتلال بدوريات عسكرية إلى المكان، وأطلق الجنود دفعات من القنابل الغازية، ما أدى لوقوع إصابات بالاختناق.

وكان الآلاف شاركوا في مهرجان وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، تنديدا بـ"صفقة القرن"، بالتزامن مع الخطاب الذي من المزمع أن يلقيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مجلس الأمن، تعليقا على الخطة الأميركية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

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