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عريقات يدعو للانسحاب من العمل في المستوطنات

تاريخ النشر: 18/02/2020 - 18:38

عريقات يدعو للانسحاب من العمل في المستوطنات
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات (أ ب أ)
عرب ٤٨

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، دولا أوروبية وشركات أميركية، وتايلاند، للانسحاب من العمل في المستوطنات الإسرائيلية، مطالبًا بوقف الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي، ووجوب الالتزام بها، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وجاء ذلك خلال اجتماعات منفصلة عقدها عريقات مع القنصل البريطاني العام، فيليب هال، والقنصل الفرنسي العام، رينيه توركواز، وممثل هولندا لدى فلسطين كيس فان بار، وسلمهم رسائل خطية لوزراء خارجيتهم، تدعوهم إلى العمل على سحب شركاتهم العاملة في المستوطنات الإسرائيلية.

وبعث عريقات رسائل لوزراء خارجية لوكسمبورغ وتايلاند بهذا الخصوص، بحسب بيان صحافي صدر عن مكتبه، كما بعث رسائل لست شركات أميركية عاملة في المستوطنات.

وطالب عريقات تلك الدول والشركات، بوقف الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي، ووجوب الالتزام بها، وقال إن "الشركات التي لن تنسحب من العمل في المستوطنات، ستكون عرضة للمساءلة القانونية في المحاكم الدولية والوطنية".

وكانت الأمم المتحدة، قد نشرت يوم الأربعاء "قائمة سوداء" لشركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#منظمة التحرير الفلسطينية
#منظمة التحرير الفلسطينية
#منظمة التحرير الفلسطينية

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