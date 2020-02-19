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جيش الاحتلال يصادر صفًا مدرسيًا ويعتقل فلسطينيًا في الخليل

تاريخ النشر: 19/02/2020 - 13:50

جيش الاحتلال يصادر صفًا مدرسيًا ويعتقل فلسطينيًا في الخليل
(وفا "توضيحية") أرشيف
عرب ٤٨ / الأناضول

صادرت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، غرفة مدرسية متنقلة، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى عدم الترخيص، واعتقلت مواطنًا خلال عملية الاقتحام.

وقال شهود عيان، إن القوة العسكرية داهمت مدرسة قرية سوسيا، بمحافظة الخليل، وصادرت غرفة متنقلة تستخدم كفصل مدرسي، وأضاف الشهود، إن القوات أخطرت إدارة المدرسة بوقف العمل في ملعب المدرسة، حيث تجري أعمال تجريف لتسوية الملعب.

وأشار الشهود، إن عراكًا بالأيدي وقع بين الأهالي والقوة الإسرائيلية، أسفر عن اعتقال مواطن، ويسكن قرية سوسيا، نحو 450 فلسطينيًا، ويتلقى نحو 90 طالبًا دروسهم في المدرسة الوحيدة في التجمع السكاني.

وعادة ما تقوم إسرائيل بهدم المساكن الفلسطينية، في المناطق المصنفة "ج" بحسب اتفاق أوسلو، بداعي البناء بدون ترخيص.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1995 تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و "ج".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

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