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الأطباء يقررون استئصال عين الطفل عيسى التي فقأها الاحتلال

تاريخ النشر: 22/02/2020 - 17:19

الأطباء يقررون استئصال عين الطفل عيسى التي فقأها الاحتلال
الطفل المصاب مالك عيسى (فيسبوك)
عرب ٤٨ / الأناضول

قرر طاقم الأطباء في مستشفى هداسا عين كارم، في مدينة القدس المحتلة، استئصال عين الطفل الفلسطيني مالك عيسى، البالغ من العمر 9 أعوام، الذي أصيب برصاص شرطة الاحتلال، في بلدة العيساوية شمال شرقي القدس.

وأطلق شرطي إسرائيلي رصاصة معدنية مغلفة بالمطاط على الطفل أثناء عودته من مدرسته يوم السبت الماضي، وأصابه بعينه، دون وجود أي مبرر لإطلاق النار.

وقال وائل عيسى، والد الطفل في تصريح نشره "مركز معلومات وادي حلوة"، إنه "لا يوجد أمامنا خيار آخر، يجب استئصال عين مالك اليسرى، لأنها ملتهبة، وعدم استئصالها قد يؤدي إلى مضاعفات أخرى، قد تؤثر سريعًا بشكل سلبي على العين اليمنى والدماغ".

وأضاف الوالد، أننا "طلبنا من الأطباء عدم استئصال العين اليسرى لمالك، رغم أنه تأكد فقدانه للبصر فيها، من أجل نفسيته ونفسية العائلة، لكن يبدو أننا مجبرون". وأشار إلى أن القرار "صعب للغاية، لكن لا خيار آخر".

وبحسب والد الطفل المصاب، فإن "مالك لم ينم ليلة أمس الجمعة، وبقي يبكي طوال ساعات الليل". ولفت إلى أن "الجندي الإسرائيلي الذي أصاب مالك، دمر عائلتنا ونفسيتنا ونفسية الطفل".

وقال إن "شقيقات مالك اللواتي كنّ يرافقنه عند إصابته، يعانين حاليًا من حالات نفسية صعبة، وهن بحاجة إلى العلاج".

ومنذ أكثر من عامين، يشتكي السكان في بلدة العيساوية من تنكيل الشرطة الإسرائيلية بهم بحجة وقوع مواجهات مع الشرطة في البلدة.

وتتفاوت أعمال التنكيل الإسرائيلي بين هدم منازل، وتحرير مخالفات للمحال التجارية والسيارات، مرورًا باعتقال الشبان، وصولًا إلى استشهاد آخرين خلال العامين الماضيين.

ويقدر عدد سكان العيساوية بأكثر من 30 ألفًا، وتعتبر من البلدات الأكثر توترًا في مدينة القدس المحتلة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

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