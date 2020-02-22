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مستوطنون يعتدون على مزارعون بالخليل ويصادرون أراض بالأغوار

تاريخ النشر: 22/02/2020 - 16:00

مستوطنون يعتدون على مزارعون بالخليل ويصادرون أراض بالأغوار
(وفا)
عرب ٤٨

اعتدت مجموعة من المستوطنين بعد ظهر اليوم السبت، على مزارعين ورعاة الأغنان في السهول في مدينة الخليل، فيما وضعت مجموعة أخرى من المستوطنين اليد على مساحات واسعة من الأراضي الرعوية في الأغوار الشمالية.

وأفاد منسق لجنة "التحدي والصمود" في الخليل، فؤاد العمور، أن مستوطنين مسلحون هاجموا، رعاة المواشي أثناء تواجدهم في أراضيهم بقرية التوانة في بلدة يطا.

وذكر بأن مستوطني "حفات ماعون" المقامة على أراضٍ فلسطينية في قرية التوانة، هاجموا الرعاة ورشقوهم بالحجارة، بحماية من جيش الاحتلال.

من جانبه، أوضح منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل، راتب الجبور، أن ممارسات المستوطنين المدعومة من جيش الاحتلال تهدف إلى الاستيلاء على أراضي المواطنين.

وقال إن "الاحتلال يسعى لتوسيع رقعة الاستيطان في قرى وخرب جنوب الخليل، من خلال إرغام الفلسطينيين على الرحيل وترك أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم، ويعيشون فيها منذ عشرات السنين".

كما سيج مستوطنون، اليوم، مساحات شاسعة من الأراضي الرعوية في الأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، أن المستوطنين وضعوا أسيجة حول مساحات من الأراضي الرعوية شرق خلة مكحول، وشمال خربة سمرة في الأغوار.

وأوضح دراغمة، أن المستوطنين بهذا الإجراء يمنعون الرعاة الفلسطينيين من دخول تلك الأراضي بشكل تام.

يذكرا أن مستوطنا يقيم في تلك المنطقة منذ سنوات، ويمنع الفلسطينيين من رعي مواشيهم في الأراضي الرعوية.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الخليل
#الأغوار
#مستوطنون
#الاحتلال

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