تنسيق فلسطيني - إسرائيلي لمواجهة فيروس كورونا

كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، خلال مؤتمر صحافي اليوم الأحد، عن وجود تنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن هناك "موافقة سياسية على الموضوع"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء "فرانس برس".

وذكرت كيلي أن "هناك تنسيقا فقط في حالة كورونا لأن الامراض المعدية معروف عنها أنها عابرة الى الحدود".

وأضافت: "نحن لدينا تنسيق ثنائي مع كل من جمهورية مصر العربية الشقيقة، والمملكة الأردنية الشقيقة، وأيضا مع إسرائيل".

وأوضحت كيلة أن التنسيق "في موضوع الكورونا فقط لا غير، وطبعا لدينا موافقة سياسية على الموضوع".

وكانت السلطة الفلسطينية، قد أعلنت مؤخرا وقف التنسيق مع إسرائيل في مختلف المجالات.

وسادت حالة من التوتر في وزارة الصحة الفلسطينية عقب الإعلان عن اكتشاف وفد سياحي كوري جنوبي من تسعة أشخاص تجولوا في عدد من المدن الفلسطينية في الفترة ما بين 8 و15 شباط/فبراير الحالي، وثبت إصابة عدد منهم بهذا الفيروس عند عودتهم إلى كوريا الجنوبية.

وأعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، صباح اليوم، أن رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، قد أعلن بصفته وزيرا للداخلية، إغلاق المطاعم والأماكن التي زارها الوفد الكوري بانتظار فحصها، مؤكدا خلو الأراضي الفلسطينية لغاية الآن من هذا الفيروس.