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إصابتان برصاص الاحتلال في الضفة

تاريخ النشر: 24/02/2020 - 22:09

إصابتان برصاص الاحتلال في الضفة
(أرشيفية - أ ب أ)
عرب ٤٨

أُصيب فلسطينيان، مساء اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن الأطقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي، بمدينة رام الله، "تعاملت مع فلسطينيين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط".

وأوضحت أن أحد المصابين جرح في منطقة "الكتف" فيما أصيب الآخر بـ"الساق"، لافتة أن حالتهما الصحية "مستقرة". وأشارت الوزارة أن الإصابتين وصلتا من بلدة بيت سيرا، غربي رام الله.

وفي السياق، أفاد شهود عيان بأن الإصابتين وقعتا بعد إطلاق جنود إسرائيليين النار تجاه مركبة فلسطينية قرب بلدة بيت سيرا. وأعقب الحادثة اقتحام قوات إسرائيلية للبلدة ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين، بحسب الشهود.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بيت سيرا، وشرعت بعمليات تفتيش، عقب إطلاقها النار على المركبة، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها شابان بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، نقلا إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.

هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، شابا من بلدة قباطية جنوب جنين، على حاجز عسكري قرب بلدة عناتا.

وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت المعلم وائل محمد زكارنة ويعمل في تربية قباطية، أثناء مروره على حاجز طيار قرب بلدة عناتا شرق القدس.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الضفة المحتلة
#رصاص الاحتلال
#رام الله

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