  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الضفة المحتلة: اعتقال الصحافي مجاهد بني مفلح

تاريخ النشر: 27/02/2020 - 00:01

الضفة المحتلة: اعتقال الصحافي مجاهد بني مفلح
مجاهد مفلح
عرب ٤٨

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، الزميل الصحافي مجاهد بني مفلح، خلال توجهه من مدينة رام الله إلى مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر صحافية نقلا عن شقيق مفلح قوله إن قوات الاحتلال احتجزت مجاهد في مركز شرطة مستوطنة "أريئيل" حيث خضع للتحقيق حول مزاعم بـ"التحريض" على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما نقل موقع "أوترا فلسطين" حيث يعمل مفلح محررًا، عن شقيقه أسد أن الاعتقال تم أثناء توجهه مع زوجته وطفليه (جود ومحمد) من رام الله إلى بلدته بيتا.

وأوضح أن عملية الاعتقال تمت أثناء مرور مفلح وعائلته من حاجز زعترة جنوبي نابلس، حيث أجبره جنود الاحتلال على الترجل من السيارة واعتقلوه، بينما قامت العائلة باصطحاب الزوجة والطفلين إلى البلدة.

من جانبه، لفت "نادي الأسير" الفلسطيني إلى أنه يعمل على تكليف محامي لمتابعة قضية مفلح.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#مجاهد مفلح
#صحافي
#اعتقال

حوارات

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأمم المتحدة: مشروع "إي 1" الاستيطاني سيقوض إقامة دولة فلسطينية
الأمم المتحدة: مشروع "إي 1" الاستيطاني سيقوض إقامة دولة فلسطينية

2020-02-26

"تهدئة" في غزة: مباحثات في القاهرة لحل "المسائل العالقة"
"تهدئة" في غزة: مباحثات في القاهرة لحل "المسائل العالقة"

2020-02-26

الحكومة الفلسطينيّة تحذر "أمازون" من انحيازها للمستوطنات
الحكومة الفلسطينيّة تحذر "أمازون" من انحيازها للمستوطنات

2020-02-26

الأكثر قراءة

تهدئة في غزة:

تهدئة في غزة: "ملتزمون ما التزم الاحتلال"

2020-02-25
حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

2020-02-25
كورونا في الضفة: الكمامات خاضعة للاحتكار و

كورونا في الضفة: الكمامات خاضعة للاحتكار و"الصحة" تُحذّر المتلاعبين بالأسعار

2020-02-25

"كورونا" يتمدد في العالم..

2020-02-25
وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

2020-02-25