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اليابان تتبرع بأكثر من 22 مليون دولار لصالح "الأونروا"

تاريخ النشر: 27/02/2020 - 19:56

اليابان تتبرع بأكثر من 22 مليون دولار لصالح "الأونروا"
(الأنروا)
عرب ٤٨ ووكالات

وقع ممثل اليابان لدى دولة فلسطين، ماسايوكي ماغوشي، والقائم بأعمال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "أونروا"، كريستيان ساوندرز، اتفاقية تبرع بقيمة 22.4 مليون دولار أميركي لدعم خدمات الأونروا للاجئين الفلسطينيين.

وسيعمل هذا التبرع على تأمين التمويل الحيوي لعملية تقديم الخدمات من قبل الأونروا للاجئي فلسطين في سورية ولبنان والأردن وغزة والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية.

ومن أصل إجمالي التبرع، سيخصص مبلغ يتجاوز 4.2 مليون دولار من أجل دعم الأونروا في سوريا لعام 2020، إلى جانب مبلغ 7.6 مليون دولار من أجل استجابة الوكالة الطارئة لغايات المساعدات الإنسانية في غزة لعام 2020. وعلاوة على ذلك، سيتم تخصيص 2.8 مليون دولار لغايات دعم عائلات لاجئي فلسطين عن طريق استحداث أكثر من 2,000 فرصة وظيفية مؤقتة في غزة وذلك كجزء من مناشدة الطوارئ للأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما سيتم تخصيص أموال إضافية من أجل تقديم الخدمات الصحية في سورية ولبنان والخدمات التعليمية الأساسية في لبنان والأردن، بما في ذلك التعليم والتدريب الفني والتقني.

وخلال حفل التوقيع، الذي جرى في مقر "الأونروا" في القدس الشرقية، اليوم الخميس، قال ماغوشي "إنني سعيد لأن هذا التبرع يدعم الأنشطة الهامة التي تقوم بها الأونروا في كافة أقاليم عملياتها الخمسة. إن هذا التبرع يظهر التزام اليابان القوي بدعم الأونروا وعملياتها الضرورية لمساعدة لاجئي فلسطين".

بدوره، قال ساوندرز "إن دعم الحكومة اليابانية للأونروا يأتي تماما في وقته وهو سخي للغاية. إن هذا هو نوع الدعم المفيد تحديدا للوكالة، حيث إنه يتيح للأونروا التقدم في العديد من المجالات الحيوية للغاية، بما في ذلك الصحة والتعليم وبرنامجنا للاستجابة الإنسانية الطارئة والتنمية المستدامة".

وفي عام 2019، كانت اليابان ثامن أكبر متبرع للأونروا، ولعبت دورا حيويا في الاستقرار المالي للوكالة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

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