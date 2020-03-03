إصابة طالب مدرسة على يد قوات الاحتلال في العيسوية

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، العيارات المطاطية والقنابل المسيلة للدموع، صوب طالب مدرسة فلسطيني من بلدة العيسويّة شمال شرقي القدس المحتلة.

وقال مركز "وادي حلوة" الحقوقي وهو مركز غير حكومي، في بيانٍ له، إن "الطالب محمد عوني عطية البالغ من العمر 15 عامًا أصيب بعيار مطاطي في يده خلال تواجده في ساحة مدرسته "الثانوية للبنين" ببلدة العيسوية.

ونقل المركز عن الناشط عدنان أبو الحمص أحد سكان بلدة العيسوية، أن "قوات الاحتلال هاجمت بوابات المدرسة، وصوبت أسلحتها تجاه الطلبة من خلال فواصل الباب الرئيسي".

وأوضح أن القوات "أطلقت أعيرة مطاطية دون اكتراث لاكتظاظ الساحة بالطلبة، حيث أصيب الطالب عطية، وتم تحويله للعلاج".

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها قوات الجيش الإسرائيلي طلاب فلسطينيين ببلدة العيسوية.