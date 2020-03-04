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الاحتلال يهدم جزءا من منزل في جبل المكبر

تاريخ النشر: 04/03/2020 - 10:00

الاحتلال يهدم جزءا من منزل في جبل المكبر
أرشيفية للتوضيح (وفا)
عرب ٤٨ / وفا

اعتدت جرّافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على جزء من منزل وهدمته في حي جبل المكبر بالقدس المحتلة، واعتدت أيضًا على صاحب البيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافة تابعة للاحتلال اقتحمت منزل المواطن إياد الفطافطة وهدمت جزءًا من منزله، رغم وجود قرار احترازي من قبل الاحتلال بمنع هدم المنزل.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتدت على صاحب المنزل بالضرب قبل أن تنسحب من المكان.

وفي سياق آخر شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء، حملة ومداهمات في الضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من المواطنين وطالت الاعتقالات قيادات من حركة حماس والعديد من الأسرى المحررين.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 10 شبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، كما تم مصادر مبالغ مالية بزعم أنها تستخدم وتوظف في دعم ما يسمى بـ"الإرهاب".

واعتقلت قوات الاحتلال في محافظة رام الله، قيادات من حركة حماس الأسير المحرر باجس نخلة، والقيادي أحمد زيد من مخيم الجلزون، والأسير المحرر سائد أبو بهاء من بيتونيا غربي رام الله، بعد تفتيش منازلهم.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

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