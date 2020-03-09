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بسبب كورونا: تعطيل المؤسسات التعليمية الفلسطينية بالقدس

تاريخ النشر: 09/03/2020 - 09:11

بسبب كورونا: تعطيل المؤسسات التعليمية الفلسطينية بالقدس
(وفا)
عرب ٤٨

أغلقت مختلف المدارس والمؤسسات التعليمية الفلسطينية في القدس صباح اليوم الإثنين، أبوابها، حيث تم تعطيل العمل والدراسة في المؤسسات حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك كأجراء وقائي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك، استجابة لإعلان القوى الوطنية والإسلامية في محافظة القدس ولجنة اتحاد أولياء أمور طلاب مدارس القدس، مساء الأحد، تعليق الدوام في كافة مدارس والمؤسسات التعليمية في المدينة المحتلة.

وأكدت القوى الوطنية والإسلامية في القدس، على ما صدر من بيانات تخص تعطيل المؤسسات التعليمية في المحافظة، سواء من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أو اتحاد لجان أولياء الأمور، وذلك اعتبارا من صباح اليوم الإثنين، ولغاية مساء الخميس المقبل، من أجل ضمان سلامة مواطني المدينة من تداعيات ومخاطر فيروس كورونا.

ودعت القوى المقدسية في بيانها، إلى التقليل من حجم التجمعات والتجمهر وإقامة الاحتفالات والأعراس بما لا يشكل خطرا على صحة وسلامة الجمهور.

وشددت القوى على أن التعليمات والإرشادات فقط تكون من قبل الجهة الرسمية المخولة بذلك، والتي تحددها محافظة القدس سواء كانت صحية أو تربوية أو إعلامية.

وقالت القوى المقدسية في البيان إن "الخطوات والإجراءات التي يجري اتخاذها الهدف منها توفير أعلى قدر من الأمن والأمان والحماية والوقاية لسكان محافظة القدس بعيدا عن حالة الهلع والفزع والخوف".

وناشدت القوى المقدسية عدم نشر أو الترويج لأية أخبار تتعلق بهذا الفيروس إلا عبر الجهات الرسمية التي تخولها المحافظة بنشر الأخبار، علما أنه سيجري ملاحقة كل من يقوم ببث ونشر الإشاعات والأخبار الكاذبة والمفبركة بما في ذلك الملاحقة القانونية والقضائية.

يذكر أنه تم تشكيل لجنة طوارئ عليا تحت مسؤولية محافظ القدس من المجلس التنفيذي وجهات الاختصاص، وتضم كافة المركبات من المحافظة: صحة، وتعليم، وقوى وشخصيات، واتحادات ولجان شعبية، ووسائل إعلام.

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