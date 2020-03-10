اعتقالات بالضفة واعتداءات للمستوطنين برام الله

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الشبان، كما أجرت القوات تفتيشات في عشرات المنازل وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية وعاثت فسادا وخرابا بمحتوياتها.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 11 فلسطينيا غالبيتهم من محافظة نابلس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

كما داهم جنود الاحتلال عشرات المنازل في قرية عسلة قرب قلقيلية، واقتحام مضارب بدو شمال غرب القدس وسلواد شرق رام الله، حيث أخضع سكان المنازل لتحقيقات ميدانية وعاثوا فسادا بالمنازل بعض تفتيشها وخرابا بممتلكات السكان.

في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين، خلال حملة اعتقالات واسعة نفذتها بالمحافظة.

وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا، وشنت حملات دهم وتفتيش في العديد من المنازل، واعتقلت ثمانية مواطنين.

والمعتقلون هم: منور عبد الرحمن بني شمسة، ورائد عبد الرحيم برهم داود، وإبراهيم وحسين محمود عيسى داود، وحسين عرسان داود، وجهاد وحمدان فايز حمايل، وسيف ضيف الله حمايل.

كما اعتقلت الأسير المحرر عبد السلام عواد من منزله ببلدة عورتا، والأسير المحرر سامر حمدي نايف مفلح من قرية أوصرين.

بينما في محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر علي شواهنة، بعد اقتحام منزله وتفتيشه بلدة كفر ثلث، علما أن شواهنة أمضى أربعة عشر عاما في سجون الاحتلال.

وفي بلدة الرام شمال القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال حمودة جبارين.

إلى ذلك واصل قطعان من المستوطنين تنفيذ الاعتداءات على الفلسطينيين، إذ اقتحم مستوطنون، في ساعات متأخرة من الليل، أطراف حي الطيرة بمدينة رام الله.

وأفاد شهود عيان أن مستوطنين اقتحموا الحي، وعربدوا في المكان وسط إطلاق النار، بالتزامن مع اقتحام جيش الاحتلال المنطقة لحمايتهم، ما أدى لاندلاع مواجهات.