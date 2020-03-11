حريق النصيرات: وفاة مواطن يرفع الوفيات إلى 15

توفي صباح اليوم الأربعاء المواطن عدي خالد الزريعي، متأثرا بجروحه التي أصيب بها في حريق مخيم النصيرات في قطاع عزة، وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 15.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، عن وفاة الزريعي (21 عاما)، بمستشفى الشفاء الطبي بغزة، ليرفع عدد الوفيات جراء الحادث الأليم إلى 15.

وكان حريق في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اندلع الخميس الماضي، وأودى بحياة 12 مواطنا بينهم (4 أطفال و3 سيدات)، كما أدى إلى إصابة 56 مواطنا بجروح مختلفة منهم (35 إصابة بين طفيفة ومتوسطة، و14 إصابة حرجة و8 إصابات خطيرة).

وكان انفجار ضخم هز وسط مخيم النصيرات، تبين أنه ناجم عن حريق في أحد صهاريج الوقود في أحد المخابز في سوق المخيم.

وأتى الحريق على مخبز البنا، ومخزن الرازي للأخشاب، ومطعم أبو السهل عقل، ومحل عويضة للصرافة، ومطعم حمادة، ومحل الديراوي للخضروات.

كما أتى الحريق على محل فادي للملابس، وأوكزيون الوسطى للتنزيلات، ومركز الصم بجانب العيادة، وأكثر من 10 محلات متفرقة، وأكثر من 8 سيارات على الطريق، وعدد كبير من البسطات.

وفي سياق معالجة ملف حريق النصيرات، ناقشت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية خلال اجتماع بمدينة غزة بحضور رئيس لجنة المتابعة الحكومية الكارثة التي حلت بمخيم النصيرات واستعدادات وزارة الصحة في غزة لمواجهة فايروس كورونا.