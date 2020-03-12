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حريق النصيرات: وفاة مواطن يرفع عدد الوفيات إلى 16

تاريخ النشر: 12/03/2020 - 10:20

حريق النصيرات: وفاة مواطن يرفع عدد الوفيات إلى 16
(أ.ب)
عرب ٤٨

توفي صباح اليوم الخميس الشاب محمد الشاعر (20 عاما)، متأثرا بإصابته بحريق مخيم النصيرات في قطاع غزة، قبل نحو أسبوع، ليرفع عدد الوفيات إلى 16، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة بالقطاع.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها بأن الشاب محمد الشاعر توفي اليوم في مستشفى النجاح بنابلس في متأثرًا بإصابته بحريق النصيرات.

وأشارت الوزارة إلى أن الشاعر من سكان حي الشجاعية كان يعالج في مشفى النجاح بنابلس، حيث توفي فجر اليوم.

وكان حريق في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اندلع الخميس الماضي، وأودى على الفور بحياة 12 مواطنا بينهم (4 أطفال و3 سيدات)، كما أدى إلى إصابة 56 مواطنا بجروح مختلفة منهم (35 إصابة بين طفيفة ومتوسطة، و14 إصابة حرجة و8 إصابات خطيرة).

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إن الحريق "ناجم عن تسرب للغاز داخل أحد المخابز تلاه انفجار لعدد من أسطوانات الغاز، وامتد إلى المرافق والمحلات الملاصقة".

من جانبها، قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إن الجهات المختصة وبلدية النصيرات، لم تراع الأصول القانونية المرتبطة بمعايير السلامة الخاصة بالمنشآت وتخزين المواد القابلة للاشتعال، في حادثة حريق النصيرات.

إلى ذلك، ناقشت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية خلال اجتماع بمدينة غزة مطلع الأسبوع الجاري، بحضور رئيس لجنة المتابعة الحكومية الكارثة التي حلت بمخيم النصيرات واستعدادات وزارة الصحة في غزة لمواجهة فايروس كورونا.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

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