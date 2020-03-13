الضفة الغربية: ارتفاع إصابات "كورونا" إلى 35

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينيّة، ارتفاع تعداد الإصابات منذ ظهور الوباء في فلسطين إلى 35 إصابة، فيما بلغ عدد العينات التي أخضعت للفحص منذ بداية ظهور المرض في فلسطين 1929 عينة.

وأظهرت نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت لـ68 عينة، من جميع المحافظات، في مختبر الصحة المركزي التابع لوزارة الصحة في رام الله صباح اليوم، إصابة أربع حالات جديدة بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم، وهي لفتاتين 21 و34 عاما، ورجلين 43 و56 عاما.

وارتفعت أعداد الخاضعين للحجر المنزلي في فلسطين حتى الآن إلى 3663 حالة منها 3 آلاف حالة في بيت لحم و500 حالة في الخليل، و393 حالة في جميع المحافظات، منها 230 حالة في قطاع غزة، و163 حلة في الضفة الغربية.

وبلغ عدد الحالات الخاضعة للحجر الصحي في مراكز الحجر في فلسطين 38 حالة منها 29 حالة في فندقي الأنجل والبردايس، و8 حالات في الأكاديمية بمدينة أريحا، وحالة واحدة في مركز الحجر على معبر رفح.