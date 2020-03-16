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القدس: شرطة الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين بينهم مسؤول بالأوقاف

تاريخ النشر: 16/03/2020 - 00:19

القدس: شرطة الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين بينهم مسؤول بالأوقاف
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في العيسوية (السادس من آذار الجاري - أ ب)
عرب ٤٨

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء الأحد، 3 فلسطينيين واعتدت على آخرين، في قرية العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت "الأناضول" عن شهود عيان لم تُسمّهم، القول إن الشرطة الإسرائيلية "اعتقلت الشابين كريم أحمد عبيد ومجد مروان داري، من بلدة العيسوية في القدس، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح".

وأوضح الشهود أن القوات الإسرائيلية اعتقلت الشابين عقب اقتحامها البلدة والاعتداء على عدد من السكان ضربا.

نائب مدير عام دائرة الأوقاف، ناجح بكيرات (وفا بـ’فيسبوك’)

كما اعتقلت الشرطة نائب مدير عام دائرة الأوقاف، ناجح بكيرات بعد اقتحام منزله في بلدة صور باهر جنوبي القدس، وحققت معه قبل أن الإفراج عنه دون شروط.

ومنذ أكثر من عامين، يشتكي السكان في بلدة العيساوية من تنكيل الشرطة الإسرائيلية بهم بحجة وقوع مواجهات مع الشرطة في البلدة، وتتفاوت أعمال التنكيل الإسرائيلي بين هدم منازل، وتحرير مخالفات للمحال التجارية والسيارات، مرورا باعتقال الشبان، وصولا إلى استشهاد آخرين، خلال العامين الماضيين.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#نائب مدير عام دائرة الأوقاف
#ناجح بكيرات ب
#جيش الاحتلال
#القدس المحتلة
#العيسوية

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