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الضفة الغربية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 41

تاريخ النشر: 17/03/2020 - 12:16

الضفة الغربية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 41
(وفا أرشيفية)
عرب ٤٨ ووكالات

أعلن الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لمواطن قادم من ألمانيا عبر جسر الكرامة، وتم إخضاعه للحجر الصحي في أريحا، ولطالب من رام الله، قادم من الخارج ويخضع للحجر الصحي في رام الله، ما يرفع عدد حالات الإصابات في فلسطين إلى 41.

وأوضح ملحم، في المؤتمر الصحافي الصباحي حول انتشار فيروس كورونا، أن العينة الثانية التي أجريت على الحالات الـ37 المصابة في بيت لحم، أظهرت بوادر تعافي على 20 حالة، و17 حالة ما زالت كما هي، وستؤخذ عينة ثالثة يوم الخميس من جميع المصابين.

وحول العينات الـ30 التي أخذت من طولكرم لمخالطي الشاب المصاب القادم من بولندا من الدرجة الأولى، أشار ملحم إلى أن نتائجها سلبية وغير مصابة.

وأضاف أنه "كما أن العينات الـ14 التي أخذت لمواطنين من الخليل يعملون في أحد المصانع الإسرائيلية، أظهرت النتائج أنها سلبية وغير مصابة أيضا".

ولفت ملحم إلى أنه العينات الـ366 التي أخذت في الساعات الأخيرة من بيت لحم، ونابلس، وسلفيت، وأريحا وطولكرم كانت نتائجها سلبية، ويجري الآن فحص 200 عينة جديدة، موضحا أن عدد العينات التي فحصت منذ بداية الأزمة وصل إلى 2885 عينة.

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#إصابتين جديدتين
#الضفة
#رام الله
#جسر الكرامة

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