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غزة: ارتفاع عدد ضحايا حريق النصيرات إلى 22 مواطنا

تاريخ النشر: 20/03/2020 - 23:43

غزة: ارتفاع عدد ضحايا حريق النصيرات إلى 22 مواطنا
عقب اشتعال النار (أ ب أ)
عرب ٤٨

ارتفع عدد ضحايا حريق النصيرات في غزة إلى 22 فلسطينيا، بعد وفاة مواطن متأثرا بجروحه، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت المصادر الطبية بأن الشاب إبراهيم خضر محمود الرزي (23 عاما) توفي متأثرا بإصابته في الحريق الضخم الذي اندلع في سوق النصيرات المركزي، ليرتفع عدد ضحايا الحريق إلى 22 مواطنا.

وكان أكثر من 50 مواطنا أصيبوا بجروح متفاوتة، بينهم نحو 15 بجروح خطيرة وحرجة، توفي عدد منهم في مستشفيات غزة والضفة الغربية التي كانوا يتلقون فيها العلاج.

ووقعت الحادثة بعد حريق شب في مخبز قبل أن تنفجر عدة أسطوانات غاز بفعل الحريق الذي امتد لعدد من المحال التجارية.


#حريق النصيرات
#غزة

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