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كورونا في فلسطين: 3 إصابات جديدة ترفع الحصيلة إلى 237

تاريخ النشر: 06/04/2020 - 10:03

كورونا في فلسطين: 3 إصابات جديدة ترفع الحصيلة إلى 237
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عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الإصابات المسجة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر إلى 237.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، بتسجيل 3 إصابات جديدة في بلدتي بدو شمال غرب القدس، وسعير قضاء الخليل.

وأضاف ملحم في بيان صدر عنه، فجر اليوم الإثنين، أن الحالات الثلاث هي لسيدة خمسينية من بلدة سعير شمال شرق الخليل، وطفلين مخالطين لوالدتهما من قرية بدو قضاء القدس، والتي تخضع للحجر الصحي في فندق الكرمل برام الله.

في الضفة الغربية، تواصلت الشرطة الفلسطينية التعامل الذين يعودون من ورش العمل الإسرائيلية، إذ تعامل الشرطة في منطقة جنين مع نحو 100 عامل عائد من الداخل الفلسطيني.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن الشرطة والأجهزة الأمنية وطواقم الطب الوقائي التابعة لمديرية الصحة في جنين، تعاملت مع 100 عامل تم التحفظ عليهم لعمل الفحوصات اللازمة من جهات الاختصاص حفاظا على سلامتهم وعائلاتهم والمجتمع الفلسطيني.

وناشدت الشرطة المواطنين العمال العائدين من الداخل الفلسطيني الالتزام بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص، حفاظا على أمنهم وسلامتهم والمجتمع الفلسطيني من فايروس الكورونا.

في قطاع غزة، حذرت وزارة الصحة من نفاد عينات الفحص المخبري لفيروس كورونا لديها خلال الأيام المقبلة، مطلقة مناشدة عاجلة لتوفيرها بكميات كافية.

وأعلن الناطق باسم الوزارة د.أشرف القدرة ارتفاع عدد الحالات التي تعافت من فيروس كورونا إلى 6 حالات، مؤكدًا أنهم يتمتعون بصحة جيدة، وجرى تحويلهم إلى مركز الحجر الصحي بمعبر رفح لإتمام فترة الحجر المعتمدة بعد التعافي.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم إنهاء، إجراءات الحجر الصحي الاحترازي لـ 321 مواطنا موزعين على مراكز (الصفوة، مرمرة، وغسان كنفاني) بمحافظتي خانيونس ورفح.

وأوضح البزم أنه من بينهم 242 من العائدين لقطاع غزة عبر المعابر، إلى جانب 79 من أفراد الأطقم الطبية والأمنية والخدماتية الذين رافقوهم خلال فترة الحجر.


#كورونا في فلسطين
#فيروس كورونا
#وزارة الصحة
#إصابات
#الضفة الغربية
#قطاع غزة

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