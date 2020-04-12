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كورونا: فتحٌ استثنائي لمعبر رفح لعودة الغزيّين العالقين في مصر

تاريخ النشر: 12/04/2020 - 20:57

كورونا: فتحٌ استثنائي لمعبر رفح لعودة الغزيّين العالقين في مصر
منطقة الحجر الصحي المُقامة بغزة قرب معبر رفح (أ ب أ)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، فتح معبر رفح البري بشكل استثنائي، غدا الإثنين، لعودة العالقين الفلسطينيين في مصر، في ظلّ أزمة كورونا التي سببها الفيروس المستجد، والتي أصابت 288 شخصا في الضفة الغربية وقطاع غزة بما يشمل القدس.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم، خلال مؤتمر صحافي بمدينة غزة: "القاهرة تعتزم فتح معبر رفح بشكل استثنائي، اعتبارا من الإثنين وحتى الخميس، لإدخال العالقين بالأراضي المصرية".

وأوضح أن دخول العالقين إلى القطاع "سيتم على دفعات بحيث تدخل يوميا دفعة مكونة من 250، خلال أيام عمل معبر رفح"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأشار البزم إلى أن كافة المسافرين العائدين إلى القطاع سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي لمدة 21 يوما قابلة للزيادة، في إطار إجراءات منع تفشي فيروس كورونا.

ولم يفتح الجانب المصري معبر رفح منذ منتصف آذار/ مارس الماضي، ضمن تدابير منع تفشي كورونا.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن إصابات كورونا بلغت 268، بينها 13 في قطاع غزة.


#فيروس كورونا
#غزة
#معبر رفح
#مصر

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