إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية

سجّلت الأراضي الفلسطينيّة، اليوم، الإثنين، إصابة واحدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 273 مصابين.

وبحسب ما ذكر المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينيّة، إبراهيم ملحم، فالمصاب هو شاب ثلاثيني من قرية رافات شمال غرب القدس، كان يعمل في مستوطنة "عطروت" في القدس المحتلة.

وبحسب وزارة الصحة في رام الله، بلغ عدد العيّنات التي فحصت 17329، في حين بلغ عدد المتعافين 58، ولم يتوف شوى شخصين.

والسّبت، بيّن مدير عام الصحة الأولية في وزارة الصحة، كمال الشخرة، أن عدد حالات العمال المصابين 90 عاملًا، أي ما نسبته 33.6%، وعدد حالات المخالطين من العمال 107 حالات بنسبة 39.9%، فيما بلغ عدد حالات المسافرين المصابين 29 حالة بنسبة 10.8%، أما عدد حالات المخالطين للوفود السياحية التي كانت موجودة في بيت لحم فكانت 40 حالة بنسبة 14%، وعدد حالات الأسرى المصابين حالة واحدة، وكادر طبي واحد، مشيرا إلى أن الفحوصات الإجمالية التي أجريت حتى اللحظة بلغت 17250 فحصا.

وأكد أن الالتزام بالتوجيهات أمر مهم، الأمر الذي ساعد في مواجهة هذا الفيروس الخفي، مضيفًا أنّ الحالات المصابة التي خرجت من الحجر الصحي عليها الالتزام بالحجر المنزلي لـ14 يوما وعدم المخالطة، وستجرى لها بعد ذلك فحوصات أخرى، حتى تعود لممارسة حياتها الطبيعية.

والخميس الماضي، مدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حالة الطوارئ لمدة شهر في جميع الأراضي الفلسطينية.

وتشمل حالة الطوارئ إغلاق كافة المرافق التعليمية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومعاهد، واقتصار الحركة بين المحافظات فقط على حالات الضرورة القصوى، وخاصة في محافظة بيت لحم، ومنع أية مظاهر للتجمهر والتجمع والاحتفالات والتظاهرات والإضرابات في كامل أراضي دولة فلسطين، ووضع كامل إمكانيات القطاع الخاص لمساندة حالة الطوارئ ومنع التجار من استغلال الظروف ورفع الأسعار واحتكار البضائع والسلع.