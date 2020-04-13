الاحتلال يعتقل 3 شبان في بيت لحم وقلقيلية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الإثنين، أسيرين محرّرين من بلدة عزون، شرق قلقيلية، وشابًا من مدينة بيت لحم.

والأسيران المحرّران هما معاوية عبد اللطيف رضوان (25 عاما)، ومحمود نضال سليم (24 عاما)، بعد أن داهمت قوّات الاحتلال منزلي ذويهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما، بحسب ما نقلت "وفا" عن شهود عيان.

والمعتقل في بيت لحم هو الشاب شادي محمد حساسنة (34 عاما)، بعد أن داهمت قوات الاحتلال منزله في منطقة الكركفة وسط المدينة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس، الأحد، شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة في بلدة نحالين غربا، فيما كسر مستوطنون عشرات أشتال الزيتون في أراضي بلدة الخضر.