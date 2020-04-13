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عودة فلسطينيين عالقين في مصر إلى قطاع غزة

تاريخ النشر: 13/04/2020 - 16:44

عودة فلسطينيين عالقين في مصر إلى قطاع غزة
جانب من معبر رفح في وقت سابق (أ ب)
عرب ٤٨

بدأت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، باستقبال الفلسطينيين العالقين في الجانب المصري، عبر معبر رفح البري، بعد أن قال المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم، أمس الأحد إن "القاهرة تعتزم فتح معبر رفح بشكل استثنائي، اعتبارا من الإثنين وحتى الخميس، لإدخال العالقين بالأراضي المصرية".

وفرضت الوزارة على العائدين الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع تفشّي فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم إدخالهم للحجر الصحي لمدة 21 يوما.

وقالت الوزارة، في تصريح، إنها اتخذت مجموعة من إجراءات تسهيل وصول الدفعة الأولى من العالقين؛ وفق إجراءات الوقاية والسلامة في مواجهة فيروس كورونا.

واتخذت الطواقم الأمنية إجراءات وقائية لاستقبال العائدين، كارتداء الملابس الطبية الواقية، وتعقيم المعبر ومرافقه.

ومن المقرر أن يستمر فتح معبر رفح البري، لمدة 4 أيام بدءا من اليوم، على أن يستقبل 250-300 شخصا يوميا، بحسب الوزارة.

ولم تذكر الوزارة العدد الكلي للعائدين.

وأكدت وزارة الداخلية، أن جميع الأفراد العائدين سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي، في المراكز التي خصصتها الجهات الحكومية، للتأكد من خلوّهم من فيروس كورونا، لمدة 21 يوما وقد تزيد المدة وفق تقديرات الجهات المختصة.


#غزة
#فيروس كورونا
#قطاع غزة
#القاهرة
#رفح

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من عرب 48

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