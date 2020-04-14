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الاحتلال يقتحم مخيم قلنديا ويصيب شابًا برأسه إثر مواجهات اندلعت

تاريخ النشر: 14/04/2020 - 18:09

الاحتلال يقتحم مخيم قلنديا ويصيب شابًا برأسه إثر مواجهات اندلعت
أرشيفية من مدخل مخيم قلنديا
عرب ٤٨

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مخيم قلنديا والمنطقة المحيطة به وبلدة كفر عقب الواقعة شمالي مدينة القدس المحتلة، ما أدى لاندلاع مواجهات بين شبان المخيم وقوات الاحتلال.

وأُصيب شاب بجروح في الرأس، خلال عملية الاقتحام للمخيم بعد ظهر اليوم، وقالت مصادر محلية، إن "قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا ومحيطه وبلدة كفر عقب المجاورة لفرض الإغلاق على المحلات التجارية، وهددت المواطنين عبر مكبرات الصوت بفرض غرامات مالية باهظة في عدم إغلاق المحلات التجارية".

وانطلقت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة شاب بقنبلة في رأسه، حيث وصفت جروحه بين الطفيفة والمتوسطة.


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