كورونا: 31 وفاة و697 إصابة بين أبناء الجاليات الفلسطينية حول العالم

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية وشؤون المغتربين، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد بين الجاليات الفلسطينية حول العالم، إلى 31، إضافة لإصابة 697 آخرين.

ويأتي إعلان الخارجية بعد أن كان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، قد أفاد صباح اليوم، بتسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات الكلّي إلى 284، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

القسم الأول لجدول يوضح ضحايا كورونا أعدته الخارجية الفلسطينية

وأضاف ملحم، خلال الإيجاز الصباحي اليومي حول مستجدات الفيروس في الضفة وغزة، أن غالبية الإصابات الجديدة سجّلت في صفوف العمال العائدين من داخل أراضي الـ48، ومخالطين لهم من عائلاتهم وأصدقائهم، مطالبا جميع أبناء شعبنا التزام بيوتهم حفاظا عليهم وعائلاتهم.

بدوره، أوضح مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، كمال الشخرة، أن الحالات الـ10 الجديدة سجلت في بلدة العيزرية (5 حالات)، و3 حالات في قرية رافات شمال غرب القدس، وحالة في جنين، وحالة في الخليل.

القسم الثاني للجدول

والسّبت، بيّن الشخرة أن حالات العمال المصابين تشكّل ما نسبته 33.6%، بينما تشكّل حالات المخالطين نسبة 39.9%، فيما بلغ عدد حالات المسافرين المصابين 29 حالة بنسبة 10.8%، أما عدد حالات المخالطين للوفود السياحية التي كانت موجودة في بيت لحم فكانت 40 حالة بنسبة 14%.

والخميس الماضي، مدّد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حالة الطوارئ لمدة شهر في جميع الأراضي الفلسطينية.