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7 إصابات كورونا في الضفة الغربية المحتلة و4 في القدس

تاريخ النشر: 19/04/2020 - 13:51

7 إصابات كورونا في الضفة الغربية المحتلة و4 في القدس
من أمام مستشفى رام الله (وفا)
عرب ٤٨ ووفا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينيّة، اليوم الأحد، 7 إصابات أخرى في الضفة الغربيّة المحتلة بفيروس كورونا، وتحديدًا بلدة شقبا غربي رام الله، وفي طولكرم وكفر عقب شمالي القدس.

ويأتي هذا وفقًا لتصريحات وزيرة الصحة، مي الكيلة، في مؤتمر للإيجاز الصحافي، بحيث أعلنت الكيلة عن الـ7 إصابات الإضافيّة ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس في الضفة المحتلة إلى 320.

وأضافت الكيلة أن "الإصابات الجديدة تعود إلى سيدة من شقبا تبلغ من العمر 45 عاما، انتقلت لها العدوى من زوجها العامل داخل أراضي عام 1948، فيما سُجلت الإصابات الأخرى في كفر عقب، لسيدة انتقلت لها العدوى من زوجها، العامل هو الآخر داخل أراضي 48، الذي نقل بدوره العدوى لبناته الأربع، وأخرى لمواطن أربعيني من طولكرم".

وأوضحت، أن مجمل الإصابات في فلسطين موزعة على النحو التالي: 307 في المحافظات الشمالية، و13 في قطاع غزة، و115 داخل مدينة القدس، منوهة إلى أن الإصابات في العاصمة المحتلة ليست نهائية، لصعوبة التأكد من صحة الأرقام؛ بسبب إجراءات الاحتلال.

وتابعت الكيلة أنه تم تسجيل حالتي تعافٍ من فندق الكرمل برام الله، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 71 حالة، وأن عدد الحالات النشطة أي ما زالت مصابة تبلغ 248، وجميعها مستقرة، فيما وصل عدد المحجورين في مراكز الحجر الصحي إلى 15,500.

ولفتت إلى أن لجنة الوبائيات قد اجتمعت يوم أمس، وسترفع توصياتها لرئيس الوزراء محمد اشتية اليوم.

وسجّلت قرية سلوان الملاصقة لأسوار القدس، اليوم الأحد، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين في القرية إلى 53 وفق الإحصاء الرسمي المحلي غير الدقيق لمركز معلومات وادي حلوة في سلوان.

وأضاف المصدر، أن "المصابين قيد الحجر المنزلي منذ عدة أيام ولم يخالطوا أحدًا".


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