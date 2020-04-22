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إصابة كورونا جديدة في كفر عقب ترفع الحصيلة إلى 474

تاريخ النشر: 22/04/2020 - 12:26

إصابة كورونا جديدة في كفر عقب ترفع الحصيلة إلى 474
رسم على الجدران في غزة (أ ب أ)
عرب ٤٨ ووكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الإصابات في المناطق المحتلة عام 1967، إلى 474 حالات.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، في الإيجاز الصحافي الصباحي حول آخر تطورات فيروس كورونا في فلسطين، اليوم الأربعاء، إن الإصابة لسيدة من كفر عقب شمالي القدس المحتلة ومن ضمنهم 139 إصابة من مدينة القدس المحتلة.

فحص حراري في رام الله (أ ب أ)

وأكدت الكيلة أن حالة المصابين بالفيروس مستقرة ولا يوجد أي حالة في العناية المركزة، وقد تماثل 69 من المصابين للشفاء. وأشارت إلى أن وزارة الصحة أجرت 26 ألف فحص منذ بداية ظهور الفيروس، في فلسطين، حتى الآن.

وقالت إن عدد الموجودين في الحجر المنزلي بإشراف من الوزارة، وصل إلى 10790، وفي مراكز العزل الصحي إلى 253.


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