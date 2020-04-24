إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في كفر قدوم

أُصيب شاب فلسطيني بالرصاص المغلف بالمطاط في البطن، والعشرات بحالات اختناق، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية، في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، بحسب ما أفادت وكالة "وفا" للأنباء.

وانطلقت المسيرة، اليوم الجمعة، تنديدا بإعلان حكومة الاحتلال نيتها ضم أراض فلسطينية محتلة، وللمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عاما.

وذكر منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اقتحموا القرية وأطلقوا الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب الشبان والمنازل.

أحد جنود الاحتلال (أ ب أ)

وأوضح شتيوي أن ذلك أدى إلى إصابة شاب (21 عاما) برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط، والعشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

وأكد أن مسيرة اليوم انطلقت تنديدا بمساعي الاحتلال الإعلان عن ضم مناطق الأغوار الفلسطينية، والمستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967، داعيا إلى تصعيد المقاومة الشعبية في كافة المواقع لوقف هذا القرار.

وكانت قوّات الاحتلال، قد أصابت مساء السبت الماضي في كفر قدوم، ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص المعدني والمطاطي، وأطلقت قوات الاحتلال حينها، قنابل الغاز ما تسبب بعشرات حالات الاختناق بين الشبان.