  2. فلسطينيات
  3. أخبار

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في كفر قدوم

تاريخ النشر: 24/04/2020 - 16:54

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في كفر قدوم
شابان فلسطينيان خلال المواجهات (أ ب أ)
عرب ٤٨

أُصيب شاب فلسطيني بالرصاص المغلف بالمطاط في البطن، والعشرات بحالات اختناق، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية، في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، بحسب ما أفادت وكالة "وفا" للأنباء.

وانطلقت المسيرة، اليوم الجمعة، تنديدا بإعلان حكومة الاحتلال نيتها ضم أراض فلسطينية محتلة، وللمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عاما.

وذكر منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اقتحموا القرية وأطلقوا الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب الشبان والمنازل.

أحد جنود الاحتلال (أ ب أ)

وأوضح شتيوي أن ذلك أدى إلى إصابة شاب (21 عاما) برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط، والعشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

وأكد أن مسيرة اليوم انطلقت تنديدا بمساعي الاحتلال الإعلان عن ضم مناطق الأغوار الفلسطينية، والمستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967، داعيا إلى تصعيد المقاومة الشعبية في كافة المواقع لوقف هذا القرار.

وكانت قوّات الاحتلال، قد أصابت مساء السبت الماضي في كفر قدوم، ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص المعدني والمطاطي، وأطلقت قوات الاحتلال حينها، قنابل الغاز ما تسبب بعشرات حالات الاختناق بين الشبان.


#الرصاص المغلف بالمطاط
#جيش الاحتلال الإسرائيلي
#كفر قدوم

حوارات

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصحة الفلسطينيّة: تسجيل 4 إصابات جديدة بينها طفلان وممرض
الصحة الفلسطينيّة: تسجيل 4 إصابات جديدة بينها طفلان وممرض

2020-04-24

مخيّم عايدة يُطلق مبادرة "تكية عايدة" في رمضان
مخيّم عايدة يُطلق مبادرة "تكية عايدة" في رمضان

2020-04-24

هنية والنخالة يبحثان تداعيات تشكيل حكومة إسرائيلية
هنية والنخالة يبحثان تداعيات تشكيل حكومة إسرائيلية

2020-04-24

الأكثر قراءة

الأحد المقبل: تخفيف في تقييدات فتح المصالح التجارية

الأحد المقبل: تخفيف في تقييدات فتح المصالح التجارية

2020-04-23
192 وفاة و14803 مُصابين بفيروس كورونا في البلاد

192 وفاة و14803 مُصابين بفيروس كورونا في البلاد

2020-04-23
كورونا في البلدات العربية: 132 إصابة في دير الأسد و72 في أم الفحم و34 في الطيبة

كورونا في البلدات العربية: 132 إصابة في دير الأسد و72 في أم الفحم و34 في الطيبة

2020-04-23
تسهيلات مُرتقبة على قطاعات اقتصادية أخرى

تسهيلات مُرتقبة على قطاعات اقتصادية أخرى

2020-04-23
وزارة التعليم تدرس إعادة المدارس في 3.5 المقبل

وزارة التعليم تدرس إعادة المدارس في 3.5 المقبل

2020-04-23