هنية والنخالة يبحثان تداعيات تشكيل حكومة إسرائيلية

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الجمعة، مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، تداعيات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وتطورات القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه هنية من النخالة، حسب بيان صادر عن حركة "حماس".

ولم يرد في البيان إن ناقش الطرفان قضيّة تبادل الأسرى، علمًا بأنّ وسائل إعلام إسرائيليّة اعتبرت أن تشكيلها سيدفع مباحثات صفقة التبادل، بالإضافة إلى اتفاق الأحزاب الإسرائيلية على ضم مستوطنات الضفة الغربية والأغوار بدءًا من الأول من تموز/يوليو المقبل.

وأفاد البيان، أن هنية والنخالة استعرضا آخر التطورات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية في ظل تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، وأشار أنّهم جددا التأكيد على "استمرار نهج المقاومة حتى تحرير الأرض والقدس والأسرى، وعودة اللاجئين إلى أرض فلسطين".

وشدد الطرفان على مستوى العلاقة بين الحركتين، مع بقية فصائل المقاومة الفلسطينية، والآفاق الإستراتيجية للعمل المشترك في كل المجالات.

من جهته، أكّد هنية للنخالة على ضرورة الوحدة لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، وللوقوف في وجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة.