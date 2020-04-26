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نابلس: رجل يخلع أبواب مسجد "الأنبياء" لفتحه رغم الإغلاق بسبب كورونا

تاريخ النشر: 26/04/2020 - 18:27

نابلس: رجل يخلع أبواب مسجد "الأنبياء" لفتحه رغم الإغلاق بسبب كورونا
الشخص غداة خلعه لأحد أبواب المسجد (تصوير شاشة)
عرب ٤٨

اعتقلت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأحد، على الشخص المشتبه به بخلع أبواب مسجد "الأنبياء" بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصوّرًا يُظهر أحد الأشخاص وهو يقوم بكسر أقفال أبواب المسجد الذي يقع في البلدة القديمة، مُستعينا بآلة كهربائية، عادة ما تُستخدم في ورشات البناء.

وعمدَ الشخص إلى خلع الباب، بهدف إعادة فتحه أمام المصلين، إذ إنه قال متسائلا بالعاميّة في المقطع المصوّر: "الجوامع مسكرة. فاتحين البنوك ومسكرين بيوت الله؟".

وفي سياق آخر، أغلقت الشرطة في جنين، اليوم الأحد، 60 محلا تجاريا لعدم التزامها بحالة الطوارئ.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات من شرطة المحافظة نظمت جولات تفقد في المدينة وريف المحافظة للتأكد من ضمان تنفيذها التعليمات الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة، وفق ما أوردت وكالة "وفا".

وتخلل ذلك إغلاق 60 محلا تجاريا لعدم التزامهم بحالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها أصولا.

ودعا محافظ جنين، أكرم الرجوب، الضابطة الجمركية والاقتصاد الوطني، للتأكيد على الالتزام بمعايير السلامة العامة خلال التفتيش على المحلات، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين وتحرير مخالفات من خلال جهات الاختصاص وفق القانون.


#الشرطة الفلسطينية
#مسجد الأنبياء
#نابلس
#الضفة الغربية المحتلة
#فيروس كورونا
#كورونا في فاسطين
#إغلاق المساجد

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