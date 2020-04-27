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الشيخ صبري يحذر من السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى

تاريخ النشر: 27/04/2020 - 14:18

الشيخ صبري يحذر من السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى
مستوطنون يطالبون باقتحام الأقصى (أ.ب)
عرب ٤٨

وجه خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، تحذيرا لسلطات الاحتلال الإسرائيلي من السماح للمستوطنين باقتحام المسجد، مؤكدا على أنه إذا فتح باب المغاربة للمستوطنين، فإن أبواب الأقصى كافة ستفتح أمام المصلين بعشرات الآلاف.

وطمأن الشيخ صبري في تصريح صحافي، اليوم الإثنين، المواطنين بأنه لا خوف على المسجد الأقصى لأن أبوابه مغلقة مع استمرار العملية الوظيفية بداخله من رفع للآذان وإقامة صلاة الجماعة بحضور الخطباء والحراس.

وفيما يتعلق بالدعوات التي أطلقت لفتح الأقصى أمام المصلين، قال صبري "نقدر حب الناس للأقصى وقرار الإغلاق مؤلم للجميع، لكن الظروف الصحية في ظل وباء كورونا هي من دفعتنا لذلك".

وأضاف أن المسجد ليس كالأسواق والبنوك، ففي حال فتح البوابات سيتدفق عشرات آلاف المصلين في وقت واحد وإلى مكان واحد، ولا يمكن التحكم بهم من خلال التباعد في الصلاة لأن سعته محدودة.

يشار إلى أن مرابطين مقدسيين سبق وحذروا من مطالبات أطلقها مستوطنون بالسماح لهم باقتحام الأقصى واستغلال الاحتلال لجائحة كورونا لتنفيذ مخططاته في المسجد المبارك ومدينة القدس.

يذكر أن الأوقاف والشؤون الإسلامية، قررت إغلاق المسجد الأقصى منذ أكثر من شهر ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا.


#كورونا في القدس
#فيروس كورونا
#الأقصى
#مستوطنون
#اقتحامات
#عكرمة صبري
#الاحتلال

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