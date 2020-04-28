5 إصابات جديدة بكورونا في القدس المحتلة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في القدس المحتلة، الثلاثاء، إلى 150، بعد تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس، بحسب ما أعلنت بلدية الاحتلال.

ووفقًا للبلديّة، تتوزّع الإصابات على القرى والأحياء الآتية: رأس العامود 19، الطور 17 (+1 عن الأمس)، بيت صفافا 14 (+1)، العيساويّة 14 (+1) بيت حنينا 12، مخيّم شعفاط 11 (+2)، البلدة القديمة 10، الثوري 9، سلوان 9، سور باهر 7، كفر عقب 6، عناتا 6، الشّيخ جرّاح 5، شعفاط 5، جبل المكبّر 4، باب الساهرة 2.

ويخضع 82 من المرضى للعلاج في منازلهم.

وسُجلت حالتا وفاة في المدينة المقدس من جراء الإصابة بالفيروس. وبينما يتلقى 6 مصابين العلاج في المستشفى، سُجلت 7 إصابات جديدة.

وسجلت مدينة القدس المحتلة وضواحيها أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، بلغت قرابة الـ253 إصابة، منها إصابات في مناطق سيطرة الحكومة الفلسطينية، ومنها ما يقع داخل المدينة المحتلة خارج السيادة الفلسطينية، وتحاول وزارة الصحة متابعة أعداد الإصابات من خلال اللجان المحلية.

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله، محمد اشتية، قد أعلن مساء الإثنين، أن العدد الإجمالي للإصابات في المناطق المحتلة عام 1967، بلغ 495 إصابة منها نحو 251 في محافظة القدس، المدينة والمحيط. و17 في قطاع غزة.

وأضاف اشتية "وندرك أن هناك بعض الازدياد بالحالات في القدس، وعليه نؤكد جاهزيتنا ومسؤوليتنا عنهم بما يحتاجونه من إجراءات السلامة والفحوصات والعلاج حيث يلزم".