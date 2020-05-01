إصابة  عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات متفرقة مع جيش الاحتلال

أُصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، بجروح وحالات اختناق، في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة، كان آخرها، إصابة شابين برصاص الاحتلال جنوب قلقيلية.

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية، لم تُسمّها، القول، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على الشابين خالد خليل زماري (23 عاما)، وهيثم بلال منصور (21 عاما)، بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري جنوب قلقيلية.

وأوضحت أنه تم نقلهما إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بالمدينة، دون أن توضح حالتهما الصحية، أو طبيعة إصابتهما.

وذكر منسق لجان المقاومة الشعبية في بلدة كفر قدوم بقلقيلية، مراد اشتيوي، أن قوة عسكرية إسرائيلية فرقت المسيرة الأسبوعية في البلدة، مستخدمة الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأوضح أن 6 مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي، والعشرات بحالات اختناق، كما أشار إلى أنه جرى تقديم العلاج ميدانيا للمصابين.

وتُنظّم في بلدة كفر قدوم يوم جمعة من كل أسبوع، مسيرة مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل.

في سياق ذي صلة، أصيب فجر اليوم الجمعة، عشرات من المواطنين في مخيم طولكرم بالاختناق بالغاز المسيل للدموع بعد اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عددا من الجيبات العسكرية اقتحمت المخيم وأطلقت قنابل الغاز بكثافة باتجاه منازل المواطنين، ما أدى إلى حدوث حالات اختناق بين المواطنين والأطفال، وتم تقديم العلاج لهم من قبل طواقم إسعاف الهلال الأحمر، فيما نقلت إمرأة إلى مستشفى "ثابت ثابت" الحكومي لتلقي العلاج.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير، محمد علاء ريشة، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، وهو كان قد أُصيب يوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال في منطقة "كفار سابا" داخل أراضي الـ48.