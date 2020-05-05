الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في القدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين، بينهم أمين سر المؤتمر الشعبي اللواء بلال النتشة، ومدير مكتبه معاذ الأشهب بعد مداهمة منزليهما بالقدس المحتلة وتفتيشهما.

وتم اقتحام العديد من المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيق ميداني، حيث عرف منهم: أحمد محمد درباس، ومحمد أيمن عبيد، وفراس خضر عبيد ونايف عصمت عبيد.

كما تم اعتقال الكاتبة والشاعرة والناشطة المقدسية رانية حاتم، بعد مداهمة منزلها في جبل الزيتون وتفتيشه واقتيادها إلى المسكوبية.

وفي بلدة سلوان، اعتقلت قوات الاحتلال المقدسي جاد الغول بعد دهم منزله وتفتيشه.

وفي قرية العيسوية، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 7 شبان بعد اقتحام منازلهم.

وذكر شهود عيان أن مواجهات عنيفة اندلعت في حي عبيد بقرية العيسوية، خلال اعتقال الشبان.

والشبان المعتقلون هم: محمود رمضان عبيد، وداوود عبيد، ومحمود محمد عبيد، ضياء وأيمن عبيد، وأمير عواد، ويوسف علي الكسواني، وعبود درباس والدكتور باسم أبو عصب.

وتعتبر المرة الثانية على التوالي التي تعتقل فيها قوات الاحتلال شبانا من قرية العيسوية خلال عدة أيام، حيث اعتقلت 7 شبان، ومددت توقيفهم لليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.