  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في القدس

تاريخ النشر: 05/05/2020 - 07:44

الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في القدس
خلال اعتقال اللواء عماد عوض (فيسبوك)
عرب ٤٨

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين، بينهم أمين سر المؤتمر الشعبي اللواء بلال النتشة، ومدير مكتبه معاذ الأشهب بعد مداهمة منزليهما بالقدس المحتلة وتفتيشهما.

وتم اقتحام العديد من المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيق ميداني، حيث عرف منهم: أحمد محمد درباس، ومحمد أيمن عبيد، وفراس خضر عبيد ونايف عصمت عبيد.

كما تم اعتقال الكاتبة والشاعرة والناشطة المقدسية رانية حاتم، بعد مداهمة منزلها في جبل الزيتون وتفتيشه واقتيادها إلى المسكوبية.

وفي بلدة سلوان، اعتقلت قوات الاحتلال المقدسي جاد الغول بعد دهم منزله وتفتيشه.

وفي قرية العيسوية، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 7 شبان بعد اقتحام منازلهم.

وذكر شهود عيان أن مواجهات عنيفة اندلعت في حي عبيد بقرية العيسوية، خلال اعتقال الشبان.

والشبان المعتقلون هم: محمود رمضان عبيد، وداوود عبيد، ومحمود محمد عبيد، ضياء وأيمن عبيد، وأمير عواد، ويوسف علي الكسواني، وعبود درباس والدكتور باسم أبو عصب.

وتعتبر المرة الثانية على التوالي التي تعتقل فيها قوات الاحتلال شبانا من قرية العيسوية خلال عدة أيام، حيث اعتقلت 7 شبان، ومددت توقيفهم لليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.


#القدس
#العيسوية
#اقتحام
#مادهمة
#اعتقال
#الاحتلال

حوارات

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يواصل عزل الطالب حسن ويحكم بالسجن على آخر
الاحتلال يواصل عزل الطالب حسن ويحكم بالسجن على آخر

2020-05-05

تمديد حالة الطوارئ في الضفة الغربية 30 يومًا
تمديد حالة الطوارئ في الضفة الغربية 30 يومًا

2020-05-05

مطالبة بالإفراج عن الفلسطيني رامي شعث من السجون المصريّة
مطالبة بالإفراج عن الفلسطيني رامي شعث من السجون المصريّة

2020-05-04

الأكثر قراءة

وفيات كورونا ترتفع لـ234 والصحة تعارض رفعا شاملا للتقييدات

وفيات كورونا ترتفع لـ234 والصحة تعارض رفعا شاملا للتقييدات

2020-05-04
الصحة الإسرائيلية: 235 حالة وفاة و16246 إصابة بكورونا

الصحة الإسرائيلية: 235 حالة وفاة و16246 إصابة بكورونا

2020-05-04
المرصد: اعتقال موظفي مخلوف بأوامر روسية

المرصد: اعتقال موظفي مخلوف بأوامر روسية

2020-05-04
التماسات ضد نتنياهو: تأهب لاحتمال شطب العليا بنودا بالاتفاق الائتلافي

التماسات ضد نتنياهو: تأهب لاحتمال شطب العليا بنودا بالاتفاق الائتلافي

2020-05-04
القدس: مظاهرة للسلطات المحلية العربية تطالب بميزانيات لمواجهة كورونا

القدس: مظاهرة للسلطات المحلية العربية تطالب بميزانيات لمواجهة كورونا

2020-05-04