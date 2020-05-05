تمديد حالة الطوارئ في الضفة الغربية 30 يومًا

مدّد الرئيس الفلسطينيّ، محمود عبّاس، فور دخول يوم الثلاثاء، حالة الطوارئ ثلاثين يومًا لمواجهة كورونا.

والإثنين، أوصت الحكومة الفلسطينية بتمديد حالة الطوارئ للشهر الثالث على التوالي، لمواجهة فيروس كورونا.

وذكر رئيس الحكومة، محمّد إشتيّة، في بيان، الإثنين، أن التوصية جاءت بعد اجتماع للجنة الطوارئ، وقادة الأجهزة الأمنية، واللجنة الوبائية التابعة لوزارة الصحة، التي رأت بضرورة تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر، موضحًا أن الرئيس عباس، سينظر في الأمر.

وفي المقابل، قال إشتية إن الحكومة "ستسمح بزيادة ساعات العمل لدى بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية".

وكانت السلطة الفلسطينيّة قد أعلنت حالة الطوارئ في الـ3 من آذار/ مارس الماضي، عقب الإعلان عن اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وحتى مساء الأحد، سجلت الضفة الغربية، والقدس، وغزة، 353 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، فيما سجلت 169إصابة غير مؤكدة داخل مدينة القدس، بسبب منع السلطات الإسرائيلية لوزارة الصحة الفلسطينية بالعمل داخل القدس.

وكان إشتية، قد أعلن الشهر الماضي، عن تخفيف القيود وتسهيلات على الأنشطة الاقتصادية، وقال حينها إن التخفيف جاء "استنادا إلى توصيات وزارة الصحة والحكومة ولجنة الطوارئ والأجهزة الأمنية وبمصادقة الرئيس (محمود عباس)، إننا على استعداد لاتخاذ إجراءات اقتصادية مدروسة مع الحفاظ على السلامة العامة ولتشديد الإجراءات الصحية، بحيث يكون المبدأ العام هو التدرج في الإجراءات والتوازن بين الصحة والاقتصاد".